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Британія стала першою європейською країною зі 100 000 жертв COVID-19

Новость на русском → Лондон, Вівторок 26 січня 2021 18:24
Британія стала першою європейською країною зі 100 000 жертв COVID-19 Фото: у Британії найвища смертність від COVID в світі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Британія стала першою європейською країною, де число жертв пандемії COVID-19 перевищило 100 000. Це підтверджена кількість смертей.

Про це пише The Times.

Повідомляється, що за тиждень, що завершився 15 січня, у Великобританії було зареєстровано 7 776 смертей. У свідоцтвах про смерть цих людей є згадка про коронавірус. Таким чином, офіційна кількість померлих пацієнтів з COVID-19 досягла 103 602.

Британія - п'ята країна в світі, яка досягла таких цифр, після США, Бразилії, Індії та Мексики. Зараз у неї найвищий рівень смертності від коронавірусу на 1 мільйон осіб, ніж в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон допустив, що локдаун в країні буде ослаблено. За його словами, уряд розгляне таку можливість до середини лютого.

Також повідомлялося, що Лондон розглядає можливість виплат хворим, обговорюється сума в 500 фунтів стерлінгів. Передбачається, що такі виплати частково покриють відсутність заробітку у тих, хто змушений самоізолюватися.

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