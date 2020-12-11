ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ожеледь протримається до завтра: оголошено жовтий рівень небезпеки

Новость на русском → Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 15:15
Ожеледь протримається до завтра: оголошено жовтий рівень небезпеки Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ожеледиця в Україні триматиметься до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня. Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Негода завтра очікується у західних, центральних, східних і у північних областях.

Також ожеледь на дорогах прогнозують у Києві та Київській області. Там також оголошено перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві пішов дощ, але через мороз вода перетворилася на лід. Сильна ожеледиця спричинила десятки ДТП та затори на вулицях Києва.

Зазначимо, негода була й в інших регіонах країни. Через негоду без електропостачання лишилися понад 170 населених пунктів у трьох областях.

Як писало РБК-Україна, з вечора до ранку в Києві через ожеледь постраждали понад 160 людей. Серед постраждалих понад 10 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр Київ гололедица
NEWS
Зустріч радників "нормандської четвірки" пройде найближчим часом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зустріч радників "нормандської четвірки" пройде найближчим часом
DAILY
Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації