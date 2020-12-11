Негода в Україні: без світла сотні будинків, на дорогах ожеледиця і затори

В Україні значно погіршилась погода, у трьох областях знеструмлено сотні домівок. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та туман.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, знеструмлено 173 населених пункти у 3 областях, а саме: Київська - 79, Житомирська - 58, Чернівецька - 36. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, за даними Google Maps, зараз у Києві спостерігаються затори на дорогах. Зокрема, на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Миколи Голего, Генерала Тупікова та на Індустріальному провулку.

Також на Дарницькому мосту, мосту Патона ускладнено рух в напрямку правого берега.

Фото: пробки в Києві (Google Maps)

У п'ятьох областях, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській, було введено тимчасові обмеження руху вантажівок та автобусів на дорогах. Наразі рух в вказаних областях відновлено, повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Також за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.

Втім, синоптики попереджають про те, що зранку у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

За даними рятувальників, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Вже в "Київпастрансі" повідомили, що у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Крім того, у Києві призупинено рух фунікулера. Причиною тому є негода у столиці.

Як писало РБК-Україна, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід.