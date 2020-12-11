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У Києві через ожеледь у четвер постраждали 163 людини

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 10:56
У Києві через ожеледь у четвер постраждали 163 людини Фото: ожеледь у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві через ожеледь за четвер, 10 грудня, постраждали понад 160 людей. А саме 150 дорослих та 13 дітей.

Про це розповів керівник прес-служби департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації у коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Нагадаємо, у Київській області через негоду сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод. Крім того, в результаті аварій троє травмованих.

Зокрема, у столиці на вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Як писало РБК-Україна, у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху.

Крім того, у столиці призупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.

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