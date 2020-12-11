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Гололед продержится до завтра: объявлен желтый уровень опасности

Новина українською → Украина, Пятница 11 декабря 2020 15:15
Гололед продержится до завтра: объявлен желтый уровень опасности Фото: гололедица в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря. Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Непогода завтра ожидается в западных, центральных, восточных и северных областях.

Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области. Там также объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, вчера вечером в Киеве пошел дождь, но из-за мороза вода превратилась в лед. Сильная гололедица вызвала десятки ДТП и пробки на улицах Киева.

Отметим, непогода была и в других регионах страны. Из-за непогоды без электроснабжения остались более 170 населенных пунктов в трех областях.

Как писало РБК-Украина, с вечера до утра в Киеве из-за гололеда пострадали более 160 человек. Среди пострадавших более 10 детей.

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