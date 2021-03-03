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Голова Держприкордонслужби України отримав щеплення від COVID-19

Новость на русском → Сєверодонецьк, Середа 03 березня 2021 16:59
Голова Держприкордонслужби України отримав щеплення від COVID-19 Фото: Сергій Дейнеко під час вакцинації (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко отримав першу щеплення від COVID-19. Він вакцинувався у 59-му військовому мобільному госпіталі в Сєверодонецьку під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Дейнеко зазначив, що як керівник прикордонного відомства хоче власним прикладом показати, що вакцинуватися - необхідно.

"Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників. Коли є сумніви або коливання - командир повинен бути першим. Впевнений, що інші прикордонники побачать, що в цьому немає нічого страшного", - заявив він.

При цьому Дейнеко додав, що сам ще не хворів на коронавірус. Тому для нього, як і для інших людей, отримати вакцину означає не захворіти.

Нагадаємо, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, вчора щеплення від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Його вакцинували від COVID-19 на Донбасі.

Також 2 березня перше щеплення від коронавірусу отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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