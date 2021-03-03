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Глава Госпогранслужбы Украины получил прививку от COVID-19

Новина українською → Северодонецк, Среда 03 марта 2021 16:59
Глава Госпогранслужбы Украины получил прививку от COVID-19 Фото: Сергей Дейнеко во время вакцинации (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко получил первую прививку от COVID-19. Он вакцинировался в 59-м военном мобильном госпитале в Северодонецке во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко отметил, что как руководитель пограничного ведомства хочет собственным примером показать, что вакцинироваться - необходимо.

"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников. Когда есть сомнения или колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного", - заявил он.

При этом Дейнеко добавил, что сам еще не болел коронавирусом. Поэтому для него, как и для остальных людей, получить вакцину означает не заболеть.

Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, вчера прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.

Также 2 марта первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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