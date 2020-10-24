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Європа буде боротися з коронавірусом до середини 2021 року, - Макрон

Автор: Инна Собора

Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, знову ускоряющуюся по всьому континенту.

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Про це пише Reuters.

Наголошується, що друга хвиля коронавіруса напередодні зими зруйнувала надії на відродження економіки.

"Коли я слухаю вчених, я бачу, що розраховані прогнози в найкращому випадку до наступного літа", - сказав президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в лікарню під Парижем.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм прихильникам на мітингу, що пандемія коронавіруса скоро закінчиться.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавіруса.

Прогноз погоди
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