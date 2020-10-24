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Европа будет бороться с коронавирусом до середины 2021 года, - Макрон

Автор: Инна Собора

Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вторая волна коронавируса накануне зимы разрушила надежды на возрождение экономики.

"Когда я слушаю ученых, я вижу, что прогнозы рассчитаны в лучшем случае до следующего лета", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в больницу под Парижем.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам на митинге, что пандемия коронавируса скоро закончится.

В ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

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