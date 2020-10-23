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Наступні кілька місяців пандемії будуть дуже важкими, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, П'ятниця 23 жовтня 2020 19:27
Наступні кілька місяців пандемії будуть дуже важкими, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (twitter.com/DrTedros)
Автор: РБК-Україна

Найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу. Деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"Ми знаходимося на критично важливому перехресті в пандемії захворювання COVID-19, особливо в Північній півкулі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала антирекорд по добовій кількості нових випадків коронавірусу у всьому світі. За 22 жовтня підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

Крім того, раніше у ВООЗ заявили, що сьогодні є тільки одні ліки, яке є ефективним проти захворювання COVID-19 у важкій формі.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ вважають, що у світі почалася друга хвиля коронавірусу.

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