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Ще три області України на межі потрапляння в "червону" зону

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 10:53
Ще три області України на межі потрапляння в "червону" зону Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в "червону" зону карантину. У цих регіонах перевищено відразу два показники по COVID-19.

Про це свідчу оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженість ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%).

У Тернопільській і Черкаській областях - коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% і 21,4% відповідно при нормі 20%) і рівень госпіталізацій (63,6 і 64,6 відповідно).

"Червона" зона вводиться, коли в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників за COVID-19.

За станом на 24 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні є Херсонська область.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину заборонені прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, заборонена робота ТРЦ, театрів і кінотеатрів. Також у регіонах "червоної" зони тепер обов'язковим є носіння масок у парках та на вулицях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

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