Еще три области Украины на грани попадания в "красную" зону

Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в "красную" зону карантина . В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.

Об этом свидетельствую обновленные данные Министерства здравоохранения .

Так, в Николаевской области превышены показатели госпитализаций (104,7 при норме 60 на 100 тысяч населения) и загруженности кроватей с кислородом (66,3% при норме 65%).

В Тернопольской и Черкасской областях - коэффициент выявления случаев COVID (20,5% и 21,4% соответственно при норме 20%) и уровень госпитализаций (63,6 и 64,6 соответственно).

"Красная" зона вводится, когда в регионе на протяжении трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.