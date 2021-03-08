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Ще одна область перевищила норму щодо госпіталізації пацієнтів з COVID

Новость на русском → Тернопіль, Понеділок 08 березня 2021 10:44
Ще одна область перевищила норму щодо госпіталізації пацієнтів з COVID Фото: коронавірус в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 березня в дев'яти регіонах перевищено норму госпіталізації пацієнтів з COVID, яка впливає на адаптивний карантин в Україні. Порівняно з вчорашнім днем цей список поповнила Тернопільська область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Загалом норма госпіталізації, яка становить не більше 60 на 100 тисяч населення, перевищена в дев'яти областях.

Серед них чотири регіони "червоної зони" - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Інші знаходяться в "помаранчевій зоні" - Київ, Вінницька, Миколаївська, Хмельницька і з сьогоднішнього дня Тернопільська області.

Також у "помаранчевій зоні" залишаються Харківська, Сумська, Львівська, Київська і Донецька області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ залишиться в "помаранчевій зоні карантину протягом двох місяців. У зв'язку з цим посилиться контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі над розважальними центрами, фітнес-клубами і вишами.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної зони" карантину.

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