Ще одна область перевищила норму щодо госпіталізації пацієнтів з COVID

Станом на 8 березня в дев'яти регіонах перевищено норму госпіталізації пацієнтів з COVID, яка впливає на адаптивний карантин в Україні . Порівняно з вчорашнім днем цей список поповнила Тернопільська область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я .

Загалом норма госпіталізації, яка становить не більше 60 на 100 тисяч населення, перевищена в дев'яти областях.

Серед них чотири регіони "червоної зони" - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Інші знаходяться в "помаранчевій зоні" - Київ, Вінницька, Миколаївська, Хмельницька і з сьогоднішнього дня Тернопільська області.

Також у "помаранчевій зоні" залишаються Харківська, Сумська, Львівська, Київська і Донецька області.