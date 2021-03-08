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Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID

Новина українською → Тернополь, Понедельник 08 марта 2021 10:44
Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID Фото: коронавирус в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 8 марта в девяти регионах превышена норма госпитализации пациентов с COVID, которая влияет на адаптивный карантин в Украине. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Всего норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях.

Среди них четыре региона "красной зоны" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой зоне" - Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и с сегодняшнего дня Тернопольская области.

Также в "оранжевой зоне" остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев. В связи с этим усилится контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе над развлекательными центрами, фитнес-клубами и вузами.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной зоны" карантина.

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