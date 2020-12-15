ЄС схвалить вакцину Pfizer/BioNTech наступного тижня, - Bild

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.

Про це пише німецьке видання Bild.

За даними джерел в Єврокомісії та уряді Німеччини, вакцину схвалять ще до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня. А вже 26 грудня може стартувати масова вакцинація в Німеччині.

Також повідомляється, що федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан частково підтвердив інформацію Bild. У той же час він не зміг назвати дату початку масової вакцинації, але припустив, що вона почнеться протягом чотирьох днів після схвалення.

Нагадаємо, минулого тижня США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19. Масова вакцинація в цій країні вже почалася.

Також стало відомо, що ЄС виділив понад 500 млн євро на вакцини від COVID-19 для бідних країн. Ці вакцини будуть поставлятися бідним країнам Африки, Азії, Карибського та Тихоокеанського регіонів, а також східної та південної Європи. За програмою COVAX до кінця 2021 року 2 млрд доз мають отримати 92 країни для як мінімум 20% населення.