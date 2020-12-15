ЕС одобрит вакцину Pfizer/BioNTech на следующей неделе, - Bild

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech уже на следующей неделе. Ожидается, что об этом объявят 23 декабря.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным источников в Еврокомиссии и правительстве Германии, вакцину одобрят еще до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. А уже 26 декабря может стартовать массовая вакцинация в Германии.

Также сообщается, что федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан частично подтвердил информацию Bild. В то же время он не смог назвать дату начала массовой вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения.

Напомним, на прошлой неделе США разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Массовая вакцинация в этой стране уже началась.

Также стало известно, что ЕС выделил более 500 млн евро на вакцины от COVID-19 для бедных стран. Эти вакцины будут поставляться бедным странам Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов, а также восточной и южной Европы. По программе COVAX до конца 2021 года 2 млрд доз должны получить 92 страны для как минимум 20% населения.