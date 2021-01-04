В ЄС у середу можуть схвалити вакцину від COVID компанії Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів у понеділок, 4 січня, зібралися для обговорення вакцини проти коронавіруса компанії Moderna. Рішення про використання вакцини можуть прийняти до кінця дня.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч, на якій можуть затвердити вакцину Moderna для використання в Європі, призначена на середу, 6 січня.

Нагадаємо, поки в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Крім цього повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів поки не рекомендує до використання в ЄС вакцини від COVID компанії AstraZeneca. У Євросоюзі хочуть більше даних про її якість.

Зазначимо, у США можуть ввести введення деяким категоріям громадян тільки половини дози вакцини від коронавіруса компанії Moderna. Це дасть можливість вакцинувати вдвічі більше людей.