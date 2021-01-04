В ЕС в среду могут одобрить вакцину от COVID компании Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам в понедельник, 4 января, собралось для обсуждения вакцины против коронавируса компании Moderna. Решение об использовании вакцины могут принять до конца дня.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Напомним, пока в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 миллионов доз этой вакцины.

Кроме этого сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам пока не рекомендует к использованию в ЕС вакцины от COVID компании AstraZeneca. В Евросоюзе хотят больше данных о ее качестве.

Отметим, в США могут ввести ввод некоторым категориям граждан только половины дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Это позволит вакцинировать вдвое больше людей.