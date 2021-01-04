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У США думають зменшити вдвічі дозу вакцини від COVID під час щеплення

Новость на русском → США, Понеділок 04 січня 2021 06:50
У США думають зменшити вдвічі дозу вакцини від COVID під час щеплення Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Уряд США може запровадити введення певним категоріям громадян лише половини дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Завдяки цьому вдасться вакцинувати удвічі більше людей.

Про це повідомив керівник програми Warp Speed ​​Монсеф Слауї, передає DW.

Передбачається введення половини дози препарату від Moderna особам віком від 18 до 55 років

Слауї повідомив, що наразі ведуться переговори з Moderna і медичним регулятором США (FDA).

Нагадаємо, Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що COVID-вакцина китайської компанії Sinopharm показала ефективність на 79,34%. Вона також виявилася безпечною для людей, які її випробовували.

Також РБК-Україна писало, що розробникам британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Зараз ефективність вакцини перевищує 90%.

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