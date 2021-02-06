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Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину

Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" повідомило про сходження 8 вантажних вагонів на станції Воскобійня. Через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням:

  • поїзд №116 Бердянськ - Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;
  • поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;
  • поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;
  • поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв.

Наразі намагаються встановити причини сходження вантажних потягів та вирішити це питання.

Нагадаємо, ціни на квитки на потяги зростуть на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки будуть дорожчати щомісяця до кінця року.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму.

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