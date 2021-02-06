Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину

"Укрзализныця" сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:
Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.
Напомним, цены на билеты на поезда вырастут на 2% уже с 1 марта 2021 года. Затем билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" намерена восстановить железнодорожное сообщение с территориями, прилегающих к оккупированному Крыму.