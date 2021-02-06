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Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину

Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

  • поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
  • поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
  • поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
  • поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

Напомним, цены на билеты на поезда вырастут на 2% уже с 1 марта 2021 года. Затем билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" намерена восстановить железнодорожное сообщение с территориями, прилегающих к оккупированному Крыму.

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