Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива

З 7 липня дощі почнуть відступати з України, але не з усіх областей. Грозові дощі будуть на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі 7 липня будуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в Криму .

Завтра у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів.

Зазначимо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.