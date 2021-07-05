ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну повертається пекельна спека без дощів: названа дата

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 липня 2021 13:16
В Україну повертається пекельна спека без дощів: названа дата Фото: в Україну повертається спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. На територію країни поширить свій вплив антициклон CORNELIEKE.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Зз четверга циклон потроху покидатиме південь України, але пошириться антициклон CORNELIEKE.

Синоптики зазначили, що погода змінить свій характер - стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях. Наприкінця тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28+33.

УкрГідрометцентр пояснив грозові дощі в Україні, в країні зараз діє циклон і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни.

Найбільшим чином зазнають його впливу південні та центральні області. Зокрема в Одеській області протягом минулої доби випало аж 72 мм опадів.

Нагадаємо, синоптики назвали дату, коли грозові дощі покинуть Україну.

На сьогодні синоптики прогнозують шквальний вітер та град.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні жара
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС