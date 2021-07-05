В Україну повертається пекельна спека без дощів: названа дата

В Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. На територію країни поширить свій вплив антициклон CORNELIEKE.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру .

Зз четверга циклон потроху покидатиме південь України, але пошириться антициклон CORNELIEKE.

Синоптики зазначили, що погода змінить свій характер - стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях. Наприкінця тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28+33.

УкрГідрометцентр пояснив грозові дощі в Україні, в країні зараз діє циклон і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни.

Найбільшим чином зазнають його впливу південні та центральні області. Зокрема в Одеській області протягом минулої доби випало аж 72 мм опадів.