В Україну повертається пекельна спека без дощів: названа дата
В Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. На територію країни поширить свій вплив антициклон CORNELIEKE.
Зз четверга циклон потроху покидатиме південь України, але пошириться антициклон CORNELIEKE.
Синоптики зазначили, що погода змінить свій характер - стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях. Наприкінця тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28+33.
УкрГідрометцентр пояснив грозові дощі в Україні, в країні зараз діє циклон і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни.
Найбільшим чином зазнають його впливу південні та центральні області. Зокрема в Одеській області протягом минулої доби випало аж 72 мм опадів.
Нагадаємо, синоптики назвали дату, коли грозові дощі покинуть Україну.
На сьогодні синоптики прогнозують шквальний вітер та град.