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Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень

Автор: Анастасия Рокитна

С 7 июля дожди начнут отступать из Украины, но не из всех областей. Грозовые дожди будут на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди 7 июля будут в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Напомним, из-за ухудшения погоды в Украине обесточены более 40 населенных пунктов.

Отметим, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, восточных и центральных областях. В восточных регионах будет ливень.

Как ранее сообщалось, в Украину вернется знойная жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.

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