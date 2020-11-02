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Доступ до пенсій та паспортів: Україна запускає сервісний хаб на КПВВ у Щасті

Новость на русском → Щастя, Понеділок 02 листопада 2020 17:25
Доступ до пенсій та паспортів: Україна запускає сервісний хаб на КПВВ у Щасті Фото: облаштування КПВВ у Щасті (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона готується запустити сервісний хаб з відкриттям контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Щасті Луганської області. Жителям окремих районів на місці будуть надавати банківські, пенсійні та інші послуги.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, в сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, яка стосується доступу до пенсій та інших виплат; проблем з трудовими книжками; отримання свідоцтва про народження або смерті на території ОРДЛО.

Там же на місці надаватимуться банківські послуги, такі як ідентифікація і верифікація, а також випуск платіжних карт.

У міністерстві зазначають, що на КПВВ в Щасті можна буде вирішити наступні питання:

  • призначення пенсій;
  • перерахунок пенсій;
  • надання довідок;
  • виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю, оформлення допомоги на поховання;
  • оформлення електронних пенсійних посвідчень.

Крім того, в середині листопада там будуть надавати паспортні послуги:

  • вклеювання фото при досягненні 25- і 45-річного віку;
  • оформлення і видача паспорта громадянина України;
  • оформлення та видача закордонного паспорта.

Також водії зможуть провести державну реєстрацію авто і обміняти права, а батьки отримають доступ до сервісу "єМалятко" для реєстрації народження дитини та призначення державної допомоги. Очікується, що найближчим часом такі сервісні хаби з'являться на всіх інших КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

Фото: повний перелік послуг на КПВВ в Щасті

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада.

У той же час заборону на пропуск через єдиний працюючий в області КПВВ "Станиця Луганська" продовжили до середини листопада.

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