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Доступ к пенсиям и паспортам: Украина запускает сервисный хаб на КПВВ в Счастье

Новина українською → Счастье, Понедельник 02 ноября 2020 17:25
Доступ к пенсиям и паспортам: Украина запускает сервисный хаб на КПВВ в Счастье Фото: обустройство КПВВ в Счастье (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона готовится запустить сервисный хаб с открытием контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Счастье Луганской области. Жителям отдельных районов на месте будут оказывать банковские, пенсионные и другие услуги.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, которая касается доступа к пенсиям и другим выплатам; проблем с трудовыми книжками; получения свидетельства о рождении или смерти на территории ОРДЛО.

Там же на месте будут оказываться банковские услуги, такие как идентификация и верификация, а также выпуск платежных карт.

В министерстве отмечают, что на КПВВ в Счастье можно будет решить следующие вопросы:

  • назначение пенсий;
  • перерасчет пенсий;
  • предоставление справок;
  • выплата недополученной пенсии в связи со смертью, оформление пособия на погребение;
  • оформление электронных пенсионных удостоверений.

Кроме того, в середине ноября там будут оказывать паспортные услуги:

  • вклеивание фото при достижении 25- и 45-летнего возраста;
  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины;
  • оформление и выдача загранпаспорта.

Также водители смогут провести государственную регистрацию авто и обменять права, а родители получат доступ к сервису "еМалятко" для регистрации рождения ребенка и назначения государственного пособия. Ожидается, что в ближайшее время такие сервисные хабы появятся на всех остальных КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

Фото: полный перечень услуг на КПВВ в Счастье

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ в Золотом и Счастье откроют 10 ноября.

В то же время запрет на пропуск через единственный работающий в области КПВВ "Станица Луганская" продлили до середины ноября.

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