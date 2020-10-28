Заборону на пропуск через КПВВ "Станиця Луганська" продовжили до середини листопада

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада. Причиною тому є поширення коронавірусу в ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В ООС говорять, що ситуація на окупованій території критична, суттєво погіршує стан справ відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

"З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та збереження життя і здоров’я громадян, за наказом Командувача об’єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в пункті пропуску лише за окремим рішенням командувача. Також громадяни, що мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, можуть бути пропущені до місця реєстрації.

Нагадаємо, Кабмін посилив контроль у прикордонних районах Луганської області.

На початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів з-за масштабних пожеж у Луганській області.