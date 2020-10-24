КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков

Відкриття нових пунктів перетину у Золотому та Щасті на Донбасі заплановані на 10 листопада. Такі домовленості були досягнуті на саміті в Парижі.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас є домовленість на 10 листопада спробувати одночасно відкрити два КПВВ на тих ділянка (У Золотому та Щасті, - ред.), тому, що так запланувалося в Парижі на саміті… Ми встановили вебкамери, і я маю можливість щоденно спостерігати будівельну роботи, заасфальтовуються майданчики у створюється сучасний хаб, який забезпечить сервісну зону… Якщо бойовики почнуть обстрілювати мирних людей, які перетинають кордон, це буде більш, ніж цинічно", - сказав Резніков.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області продовжуються роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в місті Щастя.

В "передвиборному" випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти підняли важливе питання: місцеві вибори 25 жовтня приведуть Україну до катастрофи чи до розквіту? Гості в студії, серед яких, зокрема, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Володимир Гройсман та інші поміркували над тим, кому адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді і про те, скільки українців готові віддати свій голос за гроші.

Новий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 23 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою нещодавню резонансну заяву про скорочення української армії.

Арахамія виправдався за скандальні слова про скорочення української армії

Крім того, у Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко прокоментував питання довічного ув'язнення за корупцію

А ось Юлія Тимошенко прокоментувала питання Зеленського з легалізації медичного канабісу в Україні і задала риторичне запитання гостям студії: чи погодяться люди "легалізувати наркотики"?

Тимошенко висловилася про легалізацію медичного канабісу

Не обійшлося і без скандалів. Так, Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі