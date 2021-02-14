На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї біля Водяного

Російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі 14 лютого. Стріляли з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресс-служба операції Объедиеннных сил.
Обстріл стався біля Водяної на Приазов'ї ближче до вечора неділі. Українські військові відреагували на це вогнем у відповідь. Бойових втрат серед них немає.
Також українська сторона повідомила про порушення режиму "тиші" представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, що сьогодні на Донбасі загинули троє військовослужбовців. Вони підірвалися на невідомих пристроях. Президент Володимир Зеленський доручив розслідувати подію і відправив на Донбас міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Також повідомлялося, що за минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.