На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї біля Водяного

Російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі 14 лютого. Стріляли з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Обстріл стався біля Водяної на Приазов'ї ближче до вечора неділі. Українські військові відреагували на це вогнем у відповідь. Бойових втрат серед них немає.

Нагадаємо, що сьогодні на Донбасі загинули троє військовослужбовців. Вони підірвалися на невідомих пристроях. Президент Володимир Зеленський доручив розслідувати подію і відправив на Донбас міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.