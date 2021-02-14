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На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и стрелецкого оружия возле Водяного

Автор: Роман Тверденко

Российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 14 февраля. Стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объедиеннных сил.

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Обстрел произошел возле Водяного на Приазовье ближе к вечеру воскресенья. Украинские военные отреагировали на это ответным огнем. Боевых потерь среди них нет.

Также украинская сторона сообщила о нарушении режима "тишины" представителям ОБСЕ.

Напомним, что сегодня на Донбассе погибли трое военнослужащих. Они подорвались на неизвестных устройствах. Президент Владимир Зеленский поручил расследовать происшествие и отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

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