На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и стрелецкого оружия возле Водяного

Российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 14 февраля. Стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия.

Обстрел произошел возле Водяного на Приазовье ближе к вечеру воскресенья. Украинские военные отреагировали на это ответным огнем. Боевых потерь среди них нет.

Напомним, что сегодня на Донбассе погибли трое военнослужащих. Они подорвались на неизвестных устройствах. Президент Владимир Зеленский поручил расследовать происшествие и отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.