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На Донбасі бойовики сім разів порушили перемир'я в неділю

Автор: Роман Тверденко

На Донбасі в неділю, 3 січня, російські бойовики сім раз обстріляли українські позиції. Втрат і поранених серед військових немає.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Біля Лебединського, Красногорівки і Мар'їнки окупанти стріляли з станкових протитанкових гранатометів. Також, поблизу Лебединського, Пісків і Мар'їнки вели вогонь з великокаліберних кулеметів, неподалку Водяної на Приазов'ї - з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Біля Південного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська - з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Українська сторона СЦКК повідомила про всі факти порушення режиму "тиші" представників ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що 2 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

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