Бойовики за ніч три рази порушили перемир'я на Донбасі: де стріляли

Протягом минулої доби, 2 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського - ще й з великокаліберного кулемета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 3 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, ввечері в суботу 2 січня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі дотримуються перемир'я.

Вранці в суботу стало відомо, що за першу добу 2021 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.