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На Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие в воскресенье

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе в воскресенье, 3 ноября, российские боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Потерь и раненых среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Лебединского, Красногоровки и Марьинки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Также, вблизи Лебединского, Песков и Марьинки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, неподалку Водяного на Приазовье - из противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия.

Возле Южного боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская сторона в СЦКК сообщила о всех фактах нарушения режима "тишины" представителей ОБСЕ.

Утром сообщалось, что 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

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