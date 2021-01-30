На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, військові стріляли у відповідь

Проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайловки з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу були поранені двоє українських військових.

Біля Авдіївки російські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що поранений військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі. Смерть настала сьогодні, 30 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 29 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців.