На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових
Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу проросійськими бойовиками на Донбасі. Їх стан стабільний.
Про це повідомляє сторінка української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.
Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.
Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що поранений військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі. Смерть настала сьогодні, 30 січня.
Як повідомляло РБК-Україна, протягом 29 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців.