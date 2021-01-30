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На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових

Новость на русском → Донбас, Субота 30 січня 2021 16:03
На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу проросійськими бойовиками на Донбасі. Їх стан стабільний.

Про це повідомляє сторінка української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.

Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що поранений військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі. Смерть настала сьогодні, 30 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 29 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

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На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових
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