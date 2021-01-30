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Поранений на Донбасі українській військовий помер у лікарні

Новость на русском → Київ, Субота 30 січня 2021 14:28
Поранений на Донбасі українській військовий помер у лікарні Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Поранений військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі. Смерть настала сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Згідно з повідомленням, боєць ЗСУ був поранений російським снайпером 26 січня в районі Попасної.

"Сьогодні 30.01.21, у лікарняному закладі вмер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.21 в районі ПОПАСНА", - йдеться в повідомлені.

Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

Нагадаємо, 26 січня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Він знаходився у важкому стані.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 29 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

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