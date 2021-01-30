ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, військові стріляли у відповідь

Новость на русском → Донбас, Субота 30 січня 2021 17:48
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, військові стріляли у відповідь Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайловки з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу були поранені двоє українських військових.

Біля Авдіївки російські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що поранений військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі. Смерть настала сьогодні, 30 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 29 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас
NEWS
На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових
Роман Тверденкоредактор стрічки новин На Донбасі через обстріл бойовиків поранені двоє військових
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі