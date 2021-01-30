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На Донбассе боевики опять нарушили перемирие, военные стреляли в ответ

Новина українською → Донбасс, Суббота 30 января 2021 17:48
На Донбассе боевики опять нарушили перемирие, военные стреляли в ответ Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Пророссийские боевики нарушили режим тишины четыре раза за субботу, 30 января. В результате обстрелов были ранены двое военных.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.

Возле Авдеевки российские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелецкое оружие.

В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что раненный военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Дзюбенко умер в больничном учреждении. Смерть наступила сегодня, 30 января.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 29 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

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