Дев'ять груп, п'ять етапів і 50% населення: що відомо про план вакцинації від COVID в Україні

Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. План включає в себе п'ять етап, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.
Відповідний план на брифінгу представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
План включає в себе 9 пріоритетних груп, яким будуть робити щеплення:
- медичні працівники;
- військовослужбовці;
- працівники соціальної сфери;
- особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких установ;
- літні люди (60+ років);
- працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС);
- вчителі та інші працівники сфери освіти;
- особи у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями;
- люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ
При цьому люди старше 60 років з супутніми захворюваннями будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу.
Також план включає п'ять етапів вакцинації, який пройдуть в 2021-2022 роках:
- Вакцинація людей з критичним рівнем інфікування розвитку COVID-19 і тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію (медпрацівники, військовослужбовці). Охоплення - 355 тисяч осіб;
- Вакцинація людей з дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які є в групі ризику за віком, і медпрацівники) - 2,3 млн осіб;
- З високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - 7,2 млн осіб;
- Вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - близько 11 млн;
- Вакцинація інших категорій населення, які не входять в число пріоритетних груп - близько 19 млн осіб
За цей період в Україні планують прищепити не менше 50% населення країни.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує укласти контракти на поставку COVID-вакцин з виробниками до кінця року.
Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.