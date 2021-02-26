COVID-вакцинація в Україні: в чергу на щеплення можна буде записатися в "Дії"

Він зазначив, що така організація процесу запису дозволить мінімізувати черги та контакти між людьми. Перевірка системи запису зараз на стадії альфа-тестування.

"Ми спільно з Міністерством охорони здоров'я запускаємо послугу запису в лист очікування вакцинації в дії, яка запрацює наступного тижня. Минцифра дбає про особисту безпеку кожного українською. Ми робимо все для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли в чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація", - сказав Федоров

Також записатися на вакцинацію можна буде через національний контакт-центр Моз за телефоном 0800 60 20 19.

Підкреслюється, що запис на прищеплення буде проходити згідно з "дорожньою картою" вакцинації, виходячи з груп пріоритету.