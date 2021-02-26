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COVID-вакцинация в Украине: в очередь на прививку можно будет записаться в "Дії"

Автор: Роман Тверденко

Украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение или сайт государственных услуг "Дія". Опция станет доступна со следующей недели.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, сообщает сайт ведомства.

Он отметил, что такая организация процесса записи позволит минимизировать очереди и контакты между людьми. Проверка системы записи сейчас на стадии альфа-тестирования.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в действии, которая заработает на следующей неделе. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинском. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - сказал Федоров

Также записаться на вакцинацию можно будет через национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19.

Подчеркивается, что запись на прививание будет проходить согласно "дорожной карте" вакцинации, исходя из групп приоритета.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что за первые два дня вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 1338 людей. Однако через несколько дней "мы увидим совсем другие цифры".

Также РБК-Украина писало, что данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систем, чтобы в дальнейшем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

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