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COVID-вакцинація в Україні: як фіксують дані про щеплення

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 18:19
COVID-вакцинація в Україні: як фіксують дані про щеплення Фото: вакцинація від коронавіруса Київської області (koda.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Роман Тверденко

Дані про вакцинацію людей від коронавіруса в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Він зазначив, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. При цьому, після вакцинації людині відразу не будуть видавати паперові довідки.

"Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає йому можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений від COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення", - сказав Животенюк.

Також Животенюк розповів, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

На сьогодні в Україні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

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