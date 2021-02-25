COVID-вакцинація в Україні: як фіксують дані про щеплення

Дані про вакцинацію людей від коронавіруса в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Він зазначив, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. При цьому, після вакцинації людині відразу не будуть видавати паперові довідки.

"Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає йому можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений від COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення", - сказав Животенюк.