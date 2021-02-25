RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-вакцинація в Україні: у МОЗ назвали число щеплених за другий день

Автор: Роман Тверденко

В Україні за другий день кампанії з вакцинації від коронавірусу першу дозу отримали 1179 осіб. Всього в країні вже щеплені 1338 чоловік.

Про це заявив керівник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що за першу добу після доставки вакцини в Україну щеплення отримали лише 159 осіб, оскільки 24 лютого тільки стартував процес розвезення доз в області і сьогодні, 25 лютого, їх доставили у всі регіони країни.

Раніше регіональний координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк розповів, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Також відомо, що дані про вакцинації людей від коронавіруса в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусу
Читайте також
"COVID-ситуація складна": Франція надасть 100 тисяч доз вакцини Чехії
Перша країна в світі схвалила однодозовую вакцину Johnson&Johnson
Вакцинація від коронавірусу в Україні: як отримати другу дозу
COVID-вакцинація в Україні: як фіксують дані про щеплення
Прогноз погоди