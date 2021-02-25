ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, які документи потрібні при вакцинації від COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 18:02
Стало відомо, які документи потрібні при вакцинації від COVID Фото: вакцинація від COVID (koda.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

При вакцинації від COVID в Україні треба при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Про це РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Зазначимо, на першому етапі вакцинації в Україні отримують щеплення медики.

"Якщо у медичного працівника є декларація з сімейним лікарем, то якщо він назве своє ім'я, лікар зможе його знайти в системі. Але ми просимо, щоб все ж був при собі паспорт, щоб не було жодних збоїв", - зазначив Животенюк.

Якщо ж декларації з сімейним лікарем немає, тоді обов'язково потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

"Без цього ніяк не внесуть до електронної системи, процес внесення займе приблизно 15-20 хвилин", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що COVID-вакцинація сьогодні розпочнеться в усіх областях.

На сьогодні в країні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство документы вакцинація COVID-19
NEWS
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"