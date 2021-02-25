COVID-вакцинація в Україні: у МОЗ назвали число щеплених за другий день

В Україні за другий день кампанії з вакцинації від коронавірусу першу дозу отримали 1179 осіб. Всього в країні вже щеплені 1338 чоловік.

Про це заявив керівник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що за першу добу після доставки вакцини в Україну щеплення отримали лише 159 осіб, оскільки 24 лютого тільки стартував процес розвезення доз в області і сьогодні, 25 лютого, їх доставили у всі регіони країни.

Раніше регіональний координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк розповів, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Також відомо, що дані про вакцинації людей від коронавіруса в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.