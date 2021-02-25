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COVID-вакцинация в Украине: в Минздраве назвали число привитых за второй день

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 22:21
COVID-вакцинация в Украине: в Минздраве назвали число привитых за второй день Фото: вакцинация от коронавируса в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1179 человек. Всего в стране уже привиты 1338 человек.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на владу".

Он отметил, что за первые сутки после доставки вакцины в Украину прививку получили только 159 человек, поскольку 24 февраля только стартовал процесс развоза доз в области и сегодня, 25 февраля, их доставили во все регионы страны.

Ранее региональный координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк рассказал, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Также известно, что данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

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