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COVID-вакцина вже в Україні. Що далі

Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID вже доставлена до України. На сьогодні отримано першу партію препарату компанії AstraZeneca.

РБК-Україна розбиралося, що буде далі.

Чи розпочнеться вакцинація цього тижня

Як заявляв головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, відразу після прибуття COVID-вакцини в Україні її одночасно розвезуть до обласних складів 11 машин. Першими вакцину отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ, у решту регіонів вакцина приїде наступного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться наступного дня після прибуття вакцини в Україну.

Що буде на першому етапі

Перший етап вакцинації охоплює 370 000 українців:

  • працівники мобільних бригад вакцинації
  • медпрацівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють з COVID-пацієнтами
  • працівники лабораторій, які досліджують аналізи на COVID-19
  • працівники екстреної медичної допомоги
  • персонал і люди, які живуть в інтернатах і будинках перестарілих
  • військовослужбовці, які беруть участь у ООС

Як записатися на вакцинацію

Записатися на вакцинацію можна трьома способами:

  • через сайт, який мав відкритися ще 10 лютого;
  • за телефоном;
  • через сімейного лікаря

Реєстр вакцинації створять на базі сервісу E-Health. На сьогодні списки на щеплення ще не готові, їх верифікація завершиться на цьому тижні.

Кому не можна поки вакцинуватися

Вакцинація від COVID протипоказана алергікам (реакція на поліетиленгліколь). А вагітним жінкам і тим, у кого COVID протікає важко, рекомендується відкласти її на кілька місяців.

Тим, хто перехворів на COVID-19, рекомендується робити щеплення не раніше ніж через 6 місяців.

Як зміниться карантин після старту вакцинації

Кабінет міністрів повернув адаптивний карантин. Попередньо, він буде діяти до кінця квітня. В рамках адаптивного карантину країну знову розділять на кілька "кольорових зон" в залежності від ситуації з COVID. "Червона зона" з найбільш жорсткими обмеженнями буде встановлюватися окремим рішенням.

Але президент Володимир Зеленський вже заявив, що для вакцинованих українців будуть скасовувати карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше МОЗ затвердив рекомендації щодо COVID-вакцинації.

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