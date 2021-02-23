COVID-вакцина вже в Україні. Що далі

Чи розпочнеться вакцинація цього тижня

Як заявляв головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, відразу після прибуття COVID-вакцини в Україні її одночасно розвезуть до обласних складів 11 машин. Першими вакцину отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ, у решту регіонів вакцина приїде наступного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться наступного дня після прибуття вакцини в Україну.

Що буде на першому етапі

Перший етап вакцинації охоплює 370 000 українців:

працівники мобільних бригад вакцинації

медпрацівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють з COVID-пацієнтами

працівники лабораторій, які досліджують аналізи на COVID-19

працівники екстреної медичної допомоги

персонал і люди, які живуть в інтернатах і будинках перестарілих

військовослужбовці, які беруть участь у ООС

Як записатися на вакцинацію

Записатися на вакцинацію можна трьома способами:

через сайт, який мав відкритися ще 10 лютого;

за телефоном;

через сімейного лікаря

Реєстр вакцинації створять на базі сервісу E-Health. На сьогодні списки на щеплення ще не готові, їх верифікація завершиться на цьому тижні.

Кому не можна поки вакцинуватися

Вакцинація від COVID протипоказана алергікам (реакція на поліетиленгліколь). А вагітним жінкам і тим, у кого COVID протікає важко, рекомендується відкласти її на кілька місяців.

Тим, хто перехворів на COVID-19, рекомендується робити щеплення не раніше ніж через 6 місяців.

Як зміниться карантин після старту вакцинації

Кабінет міністрів повернув адаптивний карантин. Попередньо, він буде діяти до кінця квітня. В рамках адаптивного карантину країну знову розділять на кілька "кольорових зон" в залежності від ситуації з COVID. "Червона зона" з найбільш жорсткими обмеженнями буде встановлюватися окремим рішенням.

Але президент Володимир Зеленський вже заявив, що для вакцинованих українців будуть скасовувати карантинні обмеження.