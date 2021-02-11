МОЗ затвердив рекомендації щодо COVID-вакцинації: хто і в які терміни отримає щеплення

Міністерство охорони здоров'я затвердило розроблені Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу . Документ визначає, кого та в які терміни будуть вакцинувати від COVID-19.

Більше про рекомендації щодо вакцинації - в матеріалі РБК-Україна.

Затверджені рекомендації стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 осіб, які вже хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком.

Чи будуть вакцинувати тих, хто перехворів

Як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністерство вирішило рекомендувати вакцинацію перехворілих на COVID-19, але через 6 місяців від часу перебігу COVID-19.

Проте, за бажанням особи, вакцинація може бути проведена раніше 6 місячного терміну при достатній кількості доз вакцини.

Кому ще рекомендують відтермінувати щеплення

Такі ж рекомендації, як для перехворілих COVID-19, розроблено і ще для низки категорій українців. Відтермінування введення дози вакцини на 6 місяців рекомендують для:

осіб з гострим перебігом COVID-19, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19;

осіб з гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини;

осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів.

Проте, за бажанням особи, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6 місячного терміну при достатній кількості доз вакцини.

Як вакцинуватимуть вагітних та годуючих дітей жінок

МОЗ рекомендує відтермінувати COVID-вакцинацію вагітних жінок до народження дитини. Якщо вагітність настала після отримання першої дози вакцини, то введення другої дози також рекомендують відтермінувати.

Однак, вакцинація вагітних медиків з пріоритетних груп може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику до користі, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних.

МОЗ не рекомендує перед вакцинацією проти COVID-19 робити рутинне проведення тесту на вагітність.

Чи буде вакцинація українців з алергією

При визначенні в особи протипоказань до COVID-вакцинації МОЗ рекомендує акцентувати на наявності в анамнезі важкої алергічної реакції до поліетиленгліколю або подібних молекул, або до засобів, до яких входить дана речовина.

Встановлення важкої алергічної реакції в анамнезі вважатиметься абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить дана речовина.

Введення COVID-вакцин одночасно з іншими вакцинами

МОЗ рекомендує проводити планову вакцинацію від інших хвороб через 28 днів після отримання другої дози COVID-вакцини, але цей термін можна скоротити до 14 днів, якщо COVID-вакцинація заважає плановій вакцинації.

Водночас COVID-вакцинацію можна проводити після 14 днів після отримання щеплення від іншої інфекційної хвороби. Однак ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями.

"У випадку недотримання вказаних рекомендацій, якщо вакцини вводяться з меншим інтервалом часу щодо введення вакцини проти COVID-19, дози вакцин зараховуються", - додали в міністерстві.

Чи потрібно робити COVID-тест до та після вакцинації

МОЗ не рекомендує робити рутинне серологічне тестування перед і після щеплення COVID-вакциною, але його можна робити, якщо воно представляє науковий інтерес.

Всі ці рекомендації вважаються тимчасовими та можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних або, якщо вони не суперечать інструкції до вакцини.