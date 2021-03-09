Чернівці попри "червону зону" відновлять роботу найбільшого ринку

Зазначимо, сьогодні близько 50 представників малого бізнесу влаштували пікет під стінами міської ради з вимогою послабити карантинні обмеження.

"Оскільки від області ми не отримали роз'яснень, завтра, 10 березня, Калинівський ринок буде відкрито", - зазначив Клічук.

За його словами, минулого тижня мерія просила роз'яснити, чи поширюються обмеження "червоної зони" на ринки змішаного типу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернівецька область потрапила в "червону зону" з 1 березня 2021 року. Заборонено обслуговування відвідувачів у ресторанах, закрито розважальні заклади, кінотеатри, театри, непродовольчі магазини, ринки, ТРЦ і спортзали.

На сьогодні в "червоній зоні" знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. В "помаранчевій зоні" - ще 10 регіонів. Перехід в цю зону є тривожним сигналом, оскільки перевищення ще одного показника, визначеного МОЗ, автоматично переведе регіон в зону з найбільш жорсткими обмеженнями.