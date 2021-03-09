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Черновцы вопреки "красной зоне" возобновят работу крупнейшего рынка

Новина українською → Черновцы, Вторник 09 марта 2021 13:38
Черновцы вопреки "красной зоне" возобновят работу крупнейшего рынка Фото: мэр Черновцов Роман Кличук (facebook com klichuk roman)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.

Об этом заявил мэр города Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей.

По его словам, на прошлой неделе мэрия просила разъяснить, распространяются ли ограничения "красной зоны" на рынки смешанного типа.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт", - отметил Кличук.

Отметим, сегодня около 50 представителей малого бизнеса устроили пикет под стенами городского совета с требованием ослабить карантинные ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что Черновицкая область попала в "красную зону" с 1 марта 2021 года. Запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ и спортзалы.

На сегодня в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В "оранжевой зоне" - еще 10 регионов. Переход в эту зону является тревожным сигналом, поскольку превышение еще одного показателя, определенного Минздравом, автоматически переведет регион в зону с самыми жесткими ограничениями.

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